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Governo leva atividades de tecnologia, ciência e realidade virtual para Arapoti

Carreta da Inovação chega ao município nesta terça-feira (16) com atrações para crianças, jovens, adultos e idosos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
15/06/2026 às 13h44
Governo leva atividades de tecnologia, ciência e realidade virtual para Arapoti
Foto: Raphaella Piovezan/SEI

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, recebe nesta terça-feira (16) a Carreta da Inovação, projeto itinerante do Governo do Estado que leva tecnologia, ciência, educação e empreendedorismo para diferentes municípios paranaenses. A estrutura ficará instalada no Parque do Papai Noel e atenderá a população até a próxima quinta-feira (18), com uma série de atividades gratuitas voltadas para pessoas de todas as idades.

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Coordenada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), a iniciativa tem como principal objetivo democratizar o acesso às novas tecnologias e incentivar a inclusão digital em cidades de todas as regiões do Paraná. A proposta é aproximar a população de ferramentas tecnológicas que muitas vezes estão disponíveis apenas nos grandes centros urbanos.

Durante a programação, os visitantes poderão conhecer e experimentar diversas atrações ligadas à inovação. Entre elas estão demonstrações de impressoras 3D, máquinas de corte a laser, videogames, experiências com óculos de realidade virtual e conteúdos interativos que unem aprendizado e entretenimento.

As atividades acontecerão em dois períodos diários. No turno da manhã, o atendimento será realizado das 9h às 12h. Já no período da tarde, a programação segue das 14h às 18h. A participação é gratuita e não há restrição de idade.

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Além das atrações tecnológicas, as carretas contam com uma estrutura preparada para receber cursos, oficinas, palestras e workshops. Os espaços foram adaptados para funcionar como salas de aula itinerantes, equipadas com mesas, cadeiras, notebooks e acesso à internet via satélite.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Simepar, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Enquanto Arapoti recebe uma das unidades, outra Carreta da Inovação estará em Juranda, no Centro-Oeste do Paraná, levando a mesma programação gratuita para a população local até sexta-feira (19).

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Na última semana, entre os dias 09 e 12, as atividades aconteceram no Norte Pioneiro, levando interações para a cidade de Nova Fátima.

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