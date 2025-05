Caminhoneiro é preso por embriaguez após causar acidente em Wenceslau Braz

Um caminhoneiro foi preso nesta terça-feira (20) após se envolver em um acidente de trânsito e ser flagrado embriagado. A situação foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, uma pessoa compareceu a Sede da Companhia para informar um acidente de trânsito onde um caminhão havia colidido contra um automóvel. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que o motorista de um caminhão Mercedes Benz 1513 havia atingido um automóvel Fiat Pálio no momento em que realizava uma manobra para estacionar. O homem disse aos policiais que não percebeu a presença do veículo e que iria arcar com os prejuízos.

Porém, uma pessoa disse a equipe que o homem estaria alcoolizado e, diante da suspeita, ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em 1,33 mg/L de álcool no sangue.

Frente aos fatos, ele foi preso e levado a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.