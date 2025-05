Norte Pioneiro lança marca territorial para valorizar identidade e impulsionar o desenvolvimento

Evento de apresentação da marca reuniu lideranças públicas e empresariais do norte pioneiro no Sebrae de Jacarezinho. Foto: Thomé Lopes.

O Norte Pioneiro deu um passo importante rumo à valorização de sua identidade regional e ao fortalecimento de sua economia. Na última quarta-feira (14), foi lançada oficialmente a marca coletiva territorial da região, que representa seus 29 municípios. O evento aconteceu no escritório do Sebrae em Jacarezinho, e reuniu lideranças públicas e empresariais em um momento considerado histórico para o território, que reúne diversas potências econômicas regionais, estaduais, nacionais e até mesmo internacionais.

A marca foi desenhada em formato de folhas com um círculo central. Cada folha representa um setor relevante da economia local, cafés, frutos, laticínios, hortaliças, águas doces e o agronegócio de maneira ampla. O círculo simboliza a prosperidade, enquanto o formato em V aponta para a expansão, que só é possível pela união de forças. A marca foi desenhada em formato de folhas, que representam os setores econômicos da região, e um círculo central, que simboliza a prosperidade. Foto: Divulgação

Mais do que um símbolo visual, a marca coletiva territorial é uma estratégia de posicionamento. Ela foi criada com o propósito de criar uma identidade que valorize as riquezas locais, os talentos da terra e o potencial econômico, turístico e social do Norte Pioneiro. Com cerca de 380 mil habitantes, a região agora tem um instrumento para aumentar a percepção de valor de seus produtos e serviços, promovendo o desenvolvimento sustentável e melhorando a qualidade de vida local.

A construção da marca foi resultado de um processo coletivo e cuidadoso. Foram realizadas entrevistas com lideranças, visitas a feiras regionais, como a Ficafé e a Feira Sabores, e rodas de conversa com representantes de diversos setores. Mais de 50 pessoas participaram diretamente do processo, entre lideranças políticas, empresários, representantes de entidades setoriais e universidades.

Durante o lançamento, o jornalista e escritor Wilhan Santin foi convidado para uma palestra em que destacou a história da colonização da região e os muitos tesouros que ela abriga – como a natureza preservada, a produção de alimentos saudáveis, a abundância de água e a hospitalidade do povo. Elementos que, segundo ele, estão alinhados com os valores mais buscados pelas pessoas nos dias de hoje: qualidade de vida, conexão com a terra e paz de espírito.

“A princípio, não vamos usar essa marca em produtos. Ela será aplicada de maneira institucional, para promover visibilidade, identidade e credibilidade ao território”, explicou o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello. Ele destacou que esse é apenas o começo de uma nova etapa para o Norte Pioneiro. A próxima fase será a criação de uma governança responsável pela gestão da marca e pela elaboração de protocolos para seu uso em produtos e serviços, quando for o momento adequado.

Para Capello, a marca é fruto de um trabalho de longo prazo, conduzido com sensibilidade e escuta ativa. “Ela é um ativo intangível, uma proposta de valor que foi construída com base em tendências atuais, aprendizados de outras regiões do Brasil e do mundo, e, principalmente, no que o nosso território tem de mais valioso: sua gente e suas potencialidades”, afirmou.

Na foto, o consultor responsável pela criação da marca, Artur Vasconcelos, o gerente da Regional Norte do Sebrae/PR, Rubens Negrão, e o consultor do Sebrae/PR em Jacarezinho, Odemir Capello. Foto: Thomé Lopes.

A expectativa é que, ao se posicionar de forma clara e firme, o Norte Pioneiro passe a atrair mais investimentos, reter talentos locais, fomentar negócios e ampliar o reconhecimento nacional. A nova marca territorial nasce, portanto, como uma ferramenta de transformação, não apenas da imagem da região, mas da sua trajetória futura.

Ao final do evento, ficou evidente que o lançamento não foi apenas de uma marca, mas de um novo ciclo. Um ciclo pautado na valorização do que é autêntico, do que é feito com cuidado e do que pode, de fato, transformar vidas. Como diz o próprio slogan: da nossa terra para o mundo.