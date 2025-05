Influenciadora leva 9 facadas de ex-namorado após término de relacionamento

A influenciadora Luna Ambrozevicius Abrahão precisa passar por cirurgia após ser esfaqueada 9 vezes pelo namorado. Luna estava fazendo uma transmissão ao vivo no Instragram, quando foi surpreendida pelo companheiro. As imagens mostram a casa e a influenciadora cheias de sangue.

Segundo story postado no perfil de Luna, no último domingo (18), após sofrer agressões por parte do namorado, ela terminou o relacionamento. Porém, na segunda-feira (19), o ex-companheiro da influenciadora voltou até a casa dela e a atacou com 9 facadas, sendo seis nas costas, uma na mão, uma no pé e outra na orelha.

Após a agressão, Luna foi prontamente socorrida e levada ao hospital, onde ficou internada, com quadro estável. A influenciadora deve passar por cirurgia ainda nesta terça-feira (20).

Diversos fãs e internautas comentaram o ocorrido e demonstraram preocupação, após Luna sofrer agressões e ser esfaqueada pelo ex. “Que Deus te proteja e te livre desse homem”, escreveu uma. “Mande notícias assim que puder, por favor”, comentou outra.

Fonte original Portal Banda B.