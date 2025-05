Acidente mata motociclista na PR092 em Arapoti

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma carreta registrado na tarde desta terça-feira (20) culminou na morte de um motociclista na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu próximo a empresa Paraná Trator e envolveu uma motocicleta Honda CG e um caminhão que teriam colidido de frente. Com a violência do impacto, o condutor da moto teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Arapoti onde não resistiu e veio a óbito.

A situação mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual, SAMU e da concessionária que administra o trecho.

Devido ao acidente, o trânsito ficou parcialmente interditado no local para os trabalhos das equipes de socorro.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.