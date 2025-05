Confira as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador de Joaquim Távora

A Agência do Trabalhador da cidade de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, em parceria com o Centro de Atendimento ao Trabalhador Tavorense (CATT), divulgou a lista das vagas de emprego disponíveis na cidade. As oportunidades são para as áreas de produção, vendas, limpeza e construção e, para concorrer, os interessados podem recorrer à Agência ou entrar em contato diretamente com as empresas em que as vagas estão disponíveis.

As vagas são de auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas, faxineiro, garçom, higienização, promotor de vendas e servente de pedreiro. Vale ressaltar que a quantidade de vagas para cada área não foi divulgada, mas os interessados podem entrar em contato com a Agência do Trabalhador para maiores informações.

Para a vaga de auxiliar de produção, na empresa Soeto Alimentos, os requisitos incluem residir nas cidades de Joaquim Távora, Guapirama ou Quatiguá e ter mais de 18 anos de idade. Vale ressaltar que a vaga é exclusivamente para homens. Entre as habilidades requisitadas pela empresa para ocupar a vaga estão agilidade, proatividade, boa comunicação, postura e trabalho em equipe.

Entre os benefícios, estão o salário e um vale alimentação, cujos valores não foram divulgados. Além disso, a empresa também oferece plano odontológico UNIMED gratuito, plano saúde UNIMED corporativo e alimentação na empresa. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail [email protected] ou preencher o currículo na recepção da empresa, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas 1372.

Já para a vaga de auxiliar de serviços gerais e de servente de pedreiro, não foram divulgados requisitos, benefícios e a empresa empregadora. A única exigência divulgada pela Agência, é que as vagas são destinadas para Micro Empreendedores Individuais (MEIs). Para mais informações sobre as vagas os interessados devem entrar em contato com a Agência através do telefone (43) 99165-5947.

A vaga de consultor de vendas está disponível pela empresa Lojas Quero-Quero, e os currículos podem ser entregues na loja ou enviados para a Agência do Trabalhador através do WhatsApp. Na empresa Mazoti, estão disponíveis as vagas de garçom e faxineiro. As informações também devem ser consultadas na Agência.

Já a vaga de higienização, restrita para o período noturno, também está sendo disponibilizada na empresa Soeto Alimentos. Entre os requisitos, a empresa exige que os interessados tenham mais de 18 anos e morem nas cidades de Joaquim Távora, Guapirama ou Quatiguá. Entre as habilidades requisitadas para a vaga, estão atenção aos detalhes, organização e gerenciamento de tempo, proatividade, habilidades de comunicação, adaptabilidade e flexibilidade e trabalho em equipe. Os benefícios são os mesmos para a vaga de auxiliar de produção.