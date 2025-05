Sengés anuncia a chegada de novos atendimentos de saúde para moradores do Ouro Verde

O atendimento à saúde de qualidade é um dos principais direitos das pessoas. Seja em Unidades Básicas de Saúde (UBS), em Prontos Socorros ou em hospitais, o atendimento de qualidade e a disponibilização de serviços em todas as áreas das cidades são pedidos intensificados por moradores e, na cidade de Sengés, nos Campos Gerais, estes pedidos estão sendo atendidos pela prefeitura, que anunciou a chegada de mais atendimentos fixos para a comunidade do Distrito Ouro Verde, uma área rural do município.

De acordo com um anúncio realizado oficialmente pela prefeitura na última sexta-feira (16), a unidade de saúde do Distrito passa a contar com novas especialidades para melhor atender a população e garantir que os moradores do local não precisem mais se dirigir até a cidade para receber atendimento gratuito, especialmente atendimentos específicos e de grande demanda.

Conforme explica a prefeitura, o Ouro Verde passa a contar com atendimentos de neuropediatria, fonoaudiologia e também de psicologia, buscando ampliar o acesso aos serviços de saúde e garantir mais qualidade no atendimento aos moradores. Portanto, esta não é a primeira novidade que o Distrito recebe neste ano. No final do mês de abril, cerca de apenas três semanas atrás, a prefeitura anunciou a chegada do atendimento odontológico na unidade.

Na ocasião, o prefeito Gerson Nunes, disse à reportagem que ampliar os atendimentos para a zona rural do município é um compromisso que sua gestão assumiu, e que estava sendo realizado com muita responsabilidade, afim de garantir o direito de acessibilidade aos atendimentos para todos os moradores da cidade.

"Ampliar os atendimentos para a zona rural é um compromisso que assumimos e que estamos realizando com muita responsabilidade. Os moradores merecem ter acesso aos serviços de qualidade e perto de casa", destacou o prefeito.

Agora, com o anúncio de mais estes três atendimentos específicos para o Distrito, a gestão municipal reafirma o seu compromisso em levar atendimento com qualidade e acessibilidade para os moradores, tanto da área rural quanto da área urbana do município.