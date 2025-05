Arapoti recebe Experiência Tropeira neste final de semana com ingressos gratuitos

O município de Arapoti, nos Campos Gerais, será a segunda parada da Experiência Tropeira - Campos Gerais, um evento que convida o público a conhecer de perto um pouso tropeiro a partir de encenação teatral, roda de viola, causos e degustação gastronômica. A experiência imersiva será no Café Rural Casa Velha, com duas apresentações, nos dias 23 (sexta) e 24 (sábado) de maio. Tanto os ingressos como o transporte são gratuitos, com ponto de encontro em frente à Prefeitura Municipal, às 19h00. A realização é da Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (Adetur) em conjunto com a Estratégia Projetos Criativos e Inspire Projetos Criativos, com parceria da Prefeitura de Arapoti, por meio da Divisão de Desenvolvimento Turístico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Os ingressos já podem ser retirados gratuitamente pelo www.sympla.com.br/adeturcamposgerais, com vagas limitadas. O evento é voltado para o público em geral, interessado em vivenciar uma noite memorável com amigos e familiares, inclusive crianças. A apresentação tem direção cênica de Michella França e música ao vivo de Silvestre Alves, com participação do ator Gabriel Lima.

Segundo a chefe da Divisão de Desenvolvimento Turístico, Sabrina Mendes, o município se prepara para receber os eventos noturnos com expectativa de mobilização da comunidade. “Este evento representa mais do que entretenimento, é uma oportunidade de fortalecermos a identidade cultural local, movimentarmos a economia e valorizarmos o patrimônio cultural do nosso estado e da região dos Campos Gerais”, relata.

Experiência Tropeira é uma iniciativa que busca reavivar a cultura tropeira nos Campos Gerais, promovendo ações de incentivo ao desenvolvimento turístico da região com base nesta temática. O projeto tem apoio da Copel, por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Paraná. O evento já passou por Jaguariaíva e chegará ainda a Piraí do Sul, Palmeira e Ortigueira.