Sengés realiza mobilização contra a violência sexual infantil com ações educativas e visita a escolas

Na última sexta-feira (16), a Prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, promoveu uma série de ações voltadas à conscientização da população sobre a importância do combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. A mobilização fez parte da campanha Maio Laranja, que alerta a sociedade para um tema urgente e que precisa ser enfrentado com informação, responsabilidade e união.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e começou logo pela manhã com uma blitz educativa no centro da cidade. Equipes distribuíram materiais informativos e conversaram com a população sobre os sinais de violência sexual e os caminhos para denúncia. A abordagem foi feita de forma acolhedora, com o objetivo de sensibilizar e orientar as pessoas sobre o papel de cada um na proteção das crianças e dos adolescentes.

Além disso, ao longo da semana, foram realizadas atividades com os públicos atendidos pelos serviços sociais do município. As crianças do Projeto Piá e os adolescentes acompanhados pelo CRAS São Pedro participaram de rodas de conversa, dinâmicas e ações lúdicas que abordaram o tema da campanha de maneira acessível. As atividades buscaram não apenas informar, mas também criar um ambiente de confiança e diálogo, onde os jovens pudessem se sentir seguros para expressar sentimentos e tirar dúvidas.

A mobilização também incluiu visitas a escolas do município, com a presença de assistente social, psicóloga e representantes do Conselho Tutelar. Foto: Divulgação

A mobilização também incluiu visitas a escolas do município, com a presença de assistente social, psicóloga e representantes do Conselho Tutelar. Nessas visitas, os profissionais conversaram com alunos e professores sobre como identificar situações de abuso, como agir em casos de suspeita e, principalmente, como garantir que as vítimas sejam ouvidas e acolhidas com respeito.

O Maio Laranja é um movimento nacional que ganha cada vez mais força nas cidades brasileiras. A escolha do mês e do dia 18 de maio se dá em memória do caso da menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de apenas 8 anos, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 1973, em Vitória (ES). O crime, que chocou o país, permanece impune até hoje. Desde então, a data se tornou um marco na luta pela proteção da infância.

A campanha realizada em Sengés reforça o compromisso do município com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A violência sexual ainda é uma realidade silenciosa em muitas famílias e comunidades, e ações como essa são fundamentais para romper o ciclo do medo e do silêncio. Ao informar, orientar e envolver a população, o município dá um passo importante na construção de um ambiente mais seguro, justo e humano para todos.