Durante festival de cinema na França, influenciador é furtado em R$ 100 mil e recebe apoio de Wagner Moura

O influenciador Leo Paiva conta ter vivido um dos momentos mais difíceis da sua carreira durante sua passagem por Cannes, na França. Convidado para cobrir o tradicional festival de cinema com o podcast “Os Nordestinos Pelo Mundo”, ele foi vítima de um furto e teve todos os equipamentos levados.

O prejuízo, segundo ele, ultrapassa os R$ 100 mil. “Tudo que eu construí em anos foi embora em minutos”, desabafou, emocionado.

O caso aconteceu no domingo (18), enquanto Leo se dirigia para a premiere de “O Agente Secreto”, filme estrelado por Wagner Moura. O carro onde estavam seus equipamentos foi arrombado dentro de um estacionamento. “Era um local teoricamente seguro. Quebraram o vidro do carro e levaram tudo. Minhas três câmeras, notebook, MacBook, HDs, mesa do podcast, microfones, cases, mochilas. Não deixaram nada”, lamentou.

Mesmo abalado, Leo tentou cumprir a agenda e foi até o local da entrevista com Wagner Moura. No entanto, ao iniciar a conversa com o ator, desabou emocionalmente. “Eu fui assim mesmo porque não queria que tivessem roubado também meu sonho de entrevistar o Wagner. Mas comecei a chorar, não consegui continuar. Ele percebeu que eu não estava bem.”

Sensível ao ocorrido, Wagner Moura o acolheu e prometeu remarcar a entrevista no Brasil. “Ele me deu apoio e disse que a gente se encontra em Salvador pra fazer isso com calma. Foi muito generoso comigo”, contou o influenciador, nos vídeos que publicou em suas redes sociais.

A repercussão do caso foi imediata e Leo recebeu mensagens de apoio de vários famosos e seguidores.

“Deus tem coisas incríveis reservadas pra sua vida”, escreveu a cantora Solange Almeida. “Sinto muito pelo ocorrido! Conte comigo no que precisar”, disse o músico Tico Santa Cruz. A ex-BBB Eva Pacheco também deixou sua solidariedade: “Tudo vai se realinhar, você vai recuperar muito mais do que perdeu. Força!”

Mesmo diante da perda, o criador de conteúdo garantiu que não vai desistir. “Ainda não sei como vamos recuperar tudo, mas a gente vai. Não vamos nos abalar. Vamos levantar a cabeça e conquistar de novo.”

