Confira as vagas de emprego disponíveis em Wenceslau Braz nesta segunda-feira

A semana começou a todo vapor. Na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, esta segunda-feira (19) começou com mais de 10 vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador. Com vagas disponíveis em áreas como produção, cozinha e costureira, as oportunidades estão abertas para toda a população.

De acordo com a lista divulgada pela Agência, estão disponíveis uma vaga para vendedor externo no setor de energia solar, três vagas para preparador de rações na Pro Tork Agriculture, cinco vagas para costura e auxiliar, uma vaga para auxiliar de cozinha, exclusivamente para mulheres, a uma vaga para auxiliar no Empório do Sabor, com trabalho de meio período.

Além destas 11 vagas contadas, as oportunidades também contam com vagas para auxiliar de produção na Frangos Pioneiro, com número de vagas indeterminado, tendo em vista a grande demanda da empresa.

Aqueles que se interessarem em concorrer às vagas disponíveis devem enviar seus currículos para a Agência através do e-mail [email protected], ou pelo WhatsApp (43) 3528-1222. Para aqueles que sentirem a necessidade de tirar dúvidas e esclarecimentos pessoalmente, podem se dirigir à Agência, que fica anexada à rodoviária do município.