Família procura por homem que está desaparecido há uma semana em Jaguariaíva

A família de Miguel Salim, de 46 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro após uma semana de completo silêncio. Miguel está desaparecido desde a noite de sexta-feira (09), quando saiu de casa, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, dizendo que faria um frete com sua caminhonete Ford F-4000.

Segundo relatos da filha mais nova, Isabely da Silva Salim, por volta da meia-noite daquela sexta-feira, Miguel enviou uma mensagem dizendo que iria para Santa Catarina buscar um caminhão. No sábado, avisou à família que já havia chegado ao destino. No domingo, informou que só retornaria na segunda-feira, pois a transferência do caminhão não havia sido concluída.

Na segunda-feira (12) ele ainda enviou uma última mensagem dizendo que havia conseguido um frete para São Paulo. Desde então, a família não teve mais nenhum contato com ele.

“Parece que o celular está desligado. Tentamos ligar de todos os jeitos e não conseguimos. A partir daí não tivemos mais notícias dele”, relatou Isabely.

A caminhonete de Miguel foi localizada abandonada e destrancada na Rua João Cava, próximo a uma escola em Jaguariaíva. A família não tem informações sobre como o veículo voltou à cidade ou quem o deixou no local.

Angustiados, os familiares pedem a colaboração da população para obter qualquer informação que possa ajudar a localizar Miguel. Quem souber de algo pode entrar em contato com a Polícia Militar (190) ou com a Delegacia de Polícia Civil de Jaguariaíva, através do telefone (43) 3535-6721.