Polícia Federal prende homem por armazenar vídeos de pornografia infantil no Norte Pioneiro

Na última quarta-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a Operação Proteção Integral II, com o objetivo de combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes praticados por meio da internet. A ação aconteceu de forma simultânea em diversos estados do país e também foi realizada na região do Norte Pioneiro, onde, na cidade de Cambará, um homem de 57 anos de idade foi preso em flagrante por armazenar vídeos de pornografia infantil.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Federal, a operação foi deflagrada com um mandado de prisão, sendo que o alvo em Cambará é um empresário, sem antecedentes criminais, que foi flagrado com imagens e vídeos contendo material de abuso sexual infantojuvenil armazenados em seu computador pessoal. Frente ao flagrante, e às provas encontradas, ele foi detido e encaminhado à sede da PF em Londrina, onde foram realizados os procedimentos cabíveis à situação.

A operação faz parte de um esforço coordenado e nacional da Polícia Federal para intensificar o enfrentamento aos crimes de abuso sexual infantil na internet. No total, foram cumpridos 129 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva em todo o Brasil. Até o momento, 47 pessoas foram presas em flagrante por posse de material de pornografia infantil.

A Polícia Federal destacou que o combate a esse tipo de crime é uma de suas prioridades institucionais, e que as investigações seguem em sigilo. A corporação também reforçou a importância da colaboração da sociedade, por meio de denúncias, para a identificação e responsabilização dos autores desses crimes.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do Disque 100 ou diretamente pelos canais oficiais da Polícia Federal.