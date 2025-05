Ednaldo Rodrigues é afastado da presidência da CBF após furos vazarem

A situação de Ednaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se agravou de forma definitiva. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou o afastamento de toda a diretoria da CBF nesta quinta-feira (15/5). A decisão ocorre após a divulgação de um laudo pericial, obtido com exclusividade pelo Portal LeoDias, que aponta possível falsificação da assinatura do ex-dirigente Coronel Nunes no documento homologado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, quem assume o comando da entidade, com responsabilidade de convocar novas eleições é o vice-presidente, Fernando Sarney.

O portal LeoDias também adiantou que Coronel Nunes, que já foi presidente da CBF, assinou um acordo que foi aceito pelo Supremo. Só que, antes de assinar esse acordo, em 2024, ele mesmo declarou à Justiça que não conseguia cuidar das próprias coisas. Isso aconteceu em um processo sobre um valor que era descontado da aposentadoria dele como policial do Pará. Um médico especialista em problemas neurológicos, chamado Jorge Roberto Pagura, realizou um exame em 2023 e afirmou que Nunes possui uma doença que compromete a capacidade cognitiva, conhecida como ataxia com agravamento do déficit cognitivo.

Pessoas próximas à família de Coronel Nunes revelaram que, há bastante tempo, ele enfrenta sérias dificuldades cognitivas e depende da esposa e de uma das filhas até para realizar tarefas simples do dia a dia. Outra bomba: nossa equipe descobriu, por meio de documentos, que a CBF repassou mais de R$ 3,5 milhões, entre 2022 e 2024, para empresas ligadas a Coronel Nunes. As informações indicam que os pagamentos eram mensais, na faixa dos R$ 100 mil.

Perda de apoio no Supremo

Segundo fontes vinculadas à entidade máxima do futebol no Brasil, o fato de acordos não terem sido cumpridos e as muitas notícias negativas sobre os últimos acontecimentos deixaram algumas autoridades do Supremo Tribunal Federal bastante incomodadas. Por causa disso, elas se afastaram de alguns companheiros. Além disso, o caso da assinatura supostamente falsa do Coronel Nunes, que ajudou o presidente a ser reeleito, ganhou força entre internautas e foi amplamente divulgado pela nossa reportagem. Um exame feito por especialistas confirmou que a assinatura foi realmente alterada, e isso se transformou em um grande escândalo.

Fonte original Portal Leo Dias.