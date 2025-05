Júnior Weiller é indicado para a Coordenação de Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família

Júnior Weiller foi indicado nesta semana para a Coordenação de Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, pasta comandada por Rogério Carboni. Ele foi nomeado após uma reunião com o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, e o diretor-geral da Casa Civil, Maiquel Zimann.

Júnior já foi vereador, vice-prefeito e por quatro vezes prefeito de Jesuítas, no Oeste do Estado, além ter sido por duas vezes presidente da Associação dos Municípios do Oeste (Amop) e Presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP). No Governo do Paraná também já exerceu o cargo de Superintendente Geral de Apoio aos Municípios, vinculado à Casa Civil.

Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, vai coordenar estratégias de assistência social e da política da juventude e da pessoa com deficiência. Estão na pasta, por exemplo, a Carteira do Autista, o programa Bons Olhos, a construção de creches nos municípios e o repasse de recursos para projetos sociais.