Casal é preso por posse irregular de arma de fogo em Jaguariaíva

Um casal foi preso foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (14) durante cumprimento de mandado da Polícia Civil em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais deflagraram uma operação que investiga e apura crimes de disparos de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo no município. Durante as investigações, os agentes levantaram os nomes de um homem de 61 anos e sua esposa de 54 anos.

Com isso, foi expedido um mandado de busca e apreensão contra o casal e, durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram na residência um revólver calibre 32 e uma espingarda de fabricação artesanal.

Frente aos fatos, os dois foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com as armas apreendidas para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.