Jaguariaíva celebra Dia Municipal do Tropeiro com programação cultural, histórica e gastronômica

O município de Jaguariaíva está celebrando o Dia Municipal do Tropeiro com uma programação especial que busca resgatar e valorizar as raízes culturais da cidade. Organizada pela Prefeitura Municipal, a semana de atividades reúne elementos históricos, culturais e gastronômicos ligados ao tropeirismo, movimento essencial para a formação da identidade local e da região dos Campos Gerais.

A abertura oficial aconteceu no último domingo, 12 de maio, data em que se comemora o Dia Municipal do Tropeiro. O evento foi realizado no Cine Teatro Valéria Luercy e contou com a presença de representantes de clubes tradicionalistas, autoridades municipais, entusiastas da cultura tropeira e comunidade. A noite contou com apresentações culturais, uma exposição temática, palestra sobre o tropeirismo ministrada pelo professor e pesquisador Silvestre Alves Gomes e homenagens. Durante a cerimônia, o público teve a oportunidade de degustar a tradicional Quirerada, prato típico da culinária tropeira local.

Na quarta-feira, 14 de maio, foi realizada a oficina gratuita “Experiência Tropeira”, voltada a profissionais do setor gastronômico. A atividade envolveu chefs, cozinheiros e gestores de estabelecimentos e foi fruto de uma parceria entre a Secretaria de Turismo (Setur), Adetur Campos Gerais, Fecomércio-SENAC, Estratégia Projetos Criativos, Inspire Projetos Criativos e contou com apoio da Copel, via Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), vinculado à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Como parte da programação, o Museu Histórico Municipal Conde Francisco Matarazzo (Palacete), localizado na Rodovia PR-151, KM 213, abriga a exposição “Tropeirismo: Outrora e Agora”. A mostra, que integra a 23ª Semana Nacional de Museus, explora o legado dos tropeiros nos Campos Gerais e permanece aberta à visitação gratuita até 12 de outubro.

Nos dias 16 e 17 de maio, acontece a “Experiência Tropeira – Noites Inesquecíveis”. A iniciativa oferece atividades temáticas com personagens históricos, música ao vivo, contação de causos e degustação de pratos típicos. A saída será da Estação Cidadã (Praça Getúlio Vargas), às 19h, com transporte gratuito até a Chácara Castilla. Os ingressos gratuitos estão disponíveis no Sympla.