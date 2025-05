Wenceslau Braz está com inscrições abertas para o programa Alfabetiza Paraná

Moradores de Wenceslau Braz que ainda não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever podem agora participar do Alfabetiza Paraná, programa estadual voltado à alfabetização de jovens, adultos e idosos. As inscrições estão abertas até esta quinta-feira (15), e podem ser feitas tanto por meio de um formulário on-line quanto presencialmente, no Colégio Estadual Ary Barroso.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná e tem como objetivo promover a inclusão educacional e social por meio da alfabetização, garantindo o direito à educação a quem não pôde acessá-la em idade apropriada. A ação conta com o apoio do Governo Federal, por meio de recursos remanescentes do Programa Brasil Alfabetizado (PBA).

Além das aulas, os participantes do Alfabetiza Paraná terão acesso gratuito a alimentação durante o período de estudos, cadernos de atividades e um kit completo de material escolar. Os horários e locais das aulas serão definidos diretamente com os professores alfabetizadores, respeitando a disponibilidade e realidade dos estudantes, o que facilita a adesão de quem trabalha ou tem outros compromissos.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o programa foi criado com a proposta de atingir um público historicamente excluído do sistema formal de ensino, possibilitando o acesso à cidadania e a melhores condições de vida por meio da alfabetização.

A iniciativa também valoriza o papel do educador alfabetizador, que atuará diretamente com os alunos, adaptando as atividades conforme o nível de cada turma. O conteúdo abordado respeita as diretrizes da educação de jovens e adultos (EJA) e prioriza o desenvolvimento da leitura, escrita e habilidades básicas de matemática.

Interessados devem procurar o Colégio Estadual Ary Barroso ou acessar o formulário eletrônico disponível até a próxima quinta-feira. A previsão é de que as aulas comecem ainda neste semestre, com turmas formadas conforme a demanda.

Para realizar a inscrição através do portal online, os interessados devem acessar este formulário.