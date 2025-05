Estado vai destinar mais de R$ 48 milhões para municípios do Norte Pioneiro pelo Casa Fácil

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (13) a liberação de R$ 533 milhões para uma nova modalidade de financiamento habitacional do programa Casa Fácil Paraná. O investimento vai viabilizar a construção de mais de quatro mil moradias em todo o Estado, exclusivamente em municípios com até 25 mil habitantes. No Norte Pioneiro, a iniciativa também será contemplada, com a destinação de mais de R$ 48 milhões para a construção de mais de 370 casas em cidades da região.

“São famílias muito vulneráveis, que não têm condições adequadas de moradia e precisam deste apoio. É uma parceria importante com os municípios, que parte deste olhar social do governo, que visa atender estas pessoas que nunca conseguiriam comprar ou financiar um imóvel”, afirmou o governador.

A iniciativa, inédita no Estado, faz parte de um pacote de novos investimentos para a política estadual de habitação, apresentado pelo governador durante o evento, que também celebrou os resultados alcançados pelo Casa Fácil desde sua criação. Por meio da novidade, serão construídas até 25 moradias por município, com recursos diretos do Governo do Estado. No geral, a modalidade do programa construirá 4.105 casas em todo o Paraná, sendo que 375 serão construídas nas cidades do Norte Pioneiro.

Criada com o objetivo de priorizar e atender exclusivamente as famílias de baixa renda nas cidades de menor porte, esta modalidade do programa vai promover mais equidade territorial nas cidades e qualidade de vida para os moradores. “São famílias muito vulneráveis, que não têm condições adequadas de moradia e precisam deste apoio. É uma parceria importante com os municípios, que parte deste olhar social do governo, que visa atender estas pessoas que nunca conseguiriam comprar ou financiar um imóvel”, afirmou o governador.

A proposta, que tem recursos do Estado e da Assembleia Legislativa, é desenvolvida em parceria com as prefeituras, que farão a indicação dos terrenos e darão apoio à execução das obras. O projeto arquitetônico será fornecido pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), que também será responsável pelo acompanhamento técnico da execução.

“Toda cidade pequena tem um grupo de pessoas muito vulneráveis que precisam deste apoio. Às vezes são cinco ou dez famílias nestas condições, que vamos atender. Serão R$ 130 mil por casa, para que os municípios consigam fazer esta destinação com a rapidez e a qualidade que estas famílias precisam”, afirmou o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange.

Conforme as informações divulgadas pelo Governo, o programa será dividido em faixas pelo tamanho de cada município. Para as cidades até 10 mil habitantes, vai construir 10 casas. Em cidades de até 15 mil moradores, serão 15 residências. O programa prevê faixas com a mesma proporção de casas para municípios com até 20 mil e 25 mil habitantes. No Norte Pioneiro, com cidades de variados tamanhos, serão 375 moradias construídas para auxiliar os moradores.

Os destaques ficarão para as cidades de Cambará, que possui 23.212 habitantes, e Siqueira Campos, que possui 22.811, de acordo com dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). Nestas cidades, serão construídas 50 casas, sendo 25 em cada uma delas. Na sequência, aparecem as cidades de Andirá, Wenceslau Braz e Carlópolis, que receberão 20 casas cada uma. Assaí, Curiúva, Ribeirão do Pinhal, Ribeirão Claro e Joaquim Távora receberão 15 casas cada.

Seguindo as especificações do Governo, as cidades com menos de 10 mil habitantes receberão 10 casas cada. No entanto, as cidades da região que receberão esta quantidade de casas serão São Jerônimo da Serra, Tomazina, Congonhinhas, Quatiguá, São Sebastião da Amoreira, Figueira, Abatiá, Nova Fátima, Pinhalão, São José da Boa Vista, Itambaracá, Santana do Itararé, Jaboti, Salto do Itararé, Japira, Guapirama, Conselheiro Mairinck, Jundiaí do Sul e Barra do Jacaré.

Contudo, dos R$ 533 milhões que serão destinados para a construção das casas em todo o Paraná, R$ 48.750 milhões serão destinados para as cidades do Norte Pioneiro do Paraná, que serão contempladas com o programa, buscando ofertar uma qualidade de vida mais digna para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.