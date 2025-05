Polícia Civil de Jaguariaíva prende condenado por estuprar criança

As equipes da Polícia Civil de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, realizaram a prisão de um homem condenado pela prática de estupro de vulnerável. O indivíduo foi preso nesta segunda-feira (13).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 38 anos que foi condenado a 28 anos de reclusão pela prática de estupro de vulnerável. Ao chegar os documentos do indivíduo, os agentes ainda contataram que ele tinha mandados em aberto pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Após ser informado sobre a situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Sistema Penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

A equipe da Polícia Civil também conta com a colaboração da comunidade com informações que possam ajudar na captura de criminosos e inibição de crimes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos telefones 197, 181 ou (43) 3535-6721.