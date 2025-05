Governo vai construir mais de 80 casas em Sengés através do programa Casa Fácil

Nesta terça-feira (13), a prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado e a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR) para a implantação do Programa Casa Fácil – Modalidade Vida Nova no município. Através do acordo firmado pelo perfeito Gerson Nunes e pelo vice-prefeito Motta, a cidade receberá mais de 80 casas do programa, que resultará em mais de R$ 15 milhões de investimentos para a cidade, dando uma nova oportunidade para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

O novo convênio, faz parte de um pacote de ações que compõem a nova fase da política habitacional do Estado, reconhecida como a maior do Brasil em número de famílias atendidas. Agora, por meio da parceria, Sengés fará parte da Primeira Etapa do Programa Vida Nova, voltada à construção de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes em áreas de risco ou em condições precárias de habitação.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o município será contemplado com 86 casas do programa, totalizando um investimento superior a R$ 15,4 milhões, com recursos provenientes de um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Com isso, Sengés avança com mais um passo significativo em busca da melhora na qualidade de vida para a população, ofertando moradia com dignidade para as famílias que mais necessitam.

MAIS DE 100 MIL FAMÍLIAS ATENDIDAS

A iniciativa integra um conjunto de ações do Governo do Paraná que já beneficiou mais de 110 mil famílias, com investimento total superior a R$ 1,2 bilhão, e que agora avança para uma nova fase, com mais R$ 1,5 bilhão em recursos destinados a novas modalidades, como: habitação para idosos, regularização fundiária, desfavelização e ampliação do acesso à moradia para famílias de baixa renda.

A Prefeitura de Sengés agradece ao governador Ratinho Junior, ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, aos deputados Ademar Traiano, Sandro Alex e Beto Preto, além do presidente da Cohapar Jorge Lange pelo apoio e parceria que tornam esse projeto possível.