Agência do Trabalhador divulga vagas disponíveis em Jaguariaíva nesta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Jaguariaíva divulgou, nesta terça-feira (13), as vagas de emprego disponíveis para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e experiências profissionais. Localizada na Avenida Paulo da Cruz Pimentel, nº 1181, a unidade disponibiliza, nesta semana, oportunidades em áreas como logística, silvicultura, tecnologia e setor florestal. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que em sua maioria vão até a próxima sexta-feira (16).

Uma das vagas é para operador de processos florestais. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria C ou superior, residir em Jaguariaíva e possuir disponibilidade de horário e para viagens. Já para operador de empilhadeira, é necessário ensino médio completo, experiência anterior, certificado do curso em validade e CNH categoria B.

Também está disponível uma vaga para auxiliar de logística, exigindo ensino médio completo, conhecimento em pacote Office e disponibilidade de horário. Outra oportunidade é para o cargo de analista de PPCP e compras, voltada a profissionais com graduação em administração, gestão da produção ou áreas afins, que possuam experiência na função e domínio em rotinas de compras, controle e planejamento da produção.

A área rural também oferece vagas. Há oportunidades para servente rural, com atuação em implantação e manutenção de florestas, voltada para atividades de silvicultura. Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador na sexta-feira às 09h00, para entrevista presencial. No mesmo setor, há vaga para ajudante de silvicultura, com entrevista presencial agendada para a próxima quarta-feira, também às 09h00, sendo necessário levar o currículo impresso.

Outra oportunidade é para a função de caseiro, voltada a profissionais com experiência em agropecuária. A inscrição deve ser feita até a sexta-feira. Já na área de tecnologia, há uma vaga para técnico de informática júnior. O candidato deve ter experiência com manutenções preventivas e corretivas, formação técnica em informática ou graduação em áreas como análise de sistemas e engenharia de software. Também é necessário conhecimento em sistemas operacionais Windows e Linux, além de disponibilidade para trabalhar à noite e realizar viagens esporádicas.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (43) 3535-9362 ou na Agência do Trabalhador de Jaguariaíva, localizada na Avenida Paulo da Cruz Pimentel, nº 1181.