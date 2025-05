Confira as vagas de emprego disponíveis em Wenceslau Braz nesta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está com mais de 10 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (13). As vagas, distribuídas em áreas de vendas, produção, mecânica e cozinha, possuem um prazo curto para concorrência, se encerrando já na próxima sexta-feira (16).

As vagas disponíveis na cidade são para vendedor externo, preparador de rações, costureira e auxiliar, auxiliar de produção, ajudante de mecânico e auxiliar de cozinha. No total, são 13 vagas disponíveis, com destaque para as vagas de costureira e auxiliar, que contam com cinco oportunidades.

Para a vaga de vendedor externo, no setor de energia solar, está disponível apenas uma vaga, assim como para ajudante de mecânico. Para esta vaga, os interessados não precisam ter experiência. Destinadas ao público feminino, a Agência também conta com duas vagas para auxiliar de cozinha, além da vaga para auxiliar de produção no Frango Pioneiro.

Para concorre às vagas, os interessados podem enviar seus currículos para a Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz através do WhatsApp (43) 3528-1222. Os currículos devem estar em formato PDF, e os interessados devem citar a vaga a qual pretendem concorrer.