Jaguariaíva recebe oficina gratuita de gastronomia tropeira na Semana Municipal do Tropeiro

Jaguariaíva sedia nesta quarta-feira (14) a oficina gratuita “Experiência Tropeira”, que integra a programação da Semana Municipal do Tropeiro. Voltada a profissionais da gastronomia, a atividade será realizada das 13h30 às 17h30 no Cine Teatro Valéria Luercy. As inscrições são gratuitas e limitadas a 12 vagas, podendo ser feitas pelo site www.sympla.com/adeturcamposgerais.

O projeto é direcionado a chefs de cozinha, cozinheiros, empreendedores do setor gastronômico, além de gestores de restaurantes e lanchonetes. A iniciativa tem como foco a valorização e o resgate da cultura tropeira nos Campos Gerais do Paraná por meio da culinária regional.

A ação é promovida pela Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (Adetur), em parceria com a Estratégia Projetos Criativos e a Inspire Projetos Criativos, com apoio da Prefeitura de Jaguariaíva e da Secretaria Municipal de Turismo. O projeto conta com patrocínio da Copel, por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), vinculado à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

A oficina proporcionará uma imersão na cultura alimentar dos tropeiros, que desempenharam papel fundamental na formação histórica, econômica e cultural do estado. Durante o encontro, os participantes terão acesso a técnicas culinárias, insumos tradicionais e modos de preparo típicos da época, com o objetivo de fomentar a identidade gastronômica local e incentivar a inovação baseada em elementos da tradição.

A Semana Municipal do Tropeiro é celebrada anualmente em Jaguariaíva como forma de preservar e divulgar o legado deixado pelos tropeiros na região dos Campos Gerais, e inclui eventos culturais, gastronômicos e educativos ao longo de sua programação.