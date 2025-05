Arapoti sedia abertura do GranPrix AMCG de Vôlei com atletas de dez cidades

A cidade de Arapoti foi palco da 1ª Etapa do GranPrix de Vôlei promovido pela Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), realizada no último sábado (10). O evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre atletas e espectadores, movimentando a cidade com disputas nas categorias masculina e feminina.

Os jogos foram realizados simultaneamente nos ginásios Bigodão, Capal e no Colégio Sespp, com a participação de equipes representantes de 10 municípios da região. O torneio marcou o início da temporada 2025 do circuito esportivo da AMCG, que visa incentivar a prática do voleibol e promover a integração entre os municípios dos Campos Gerais.

Na cerimônia de premiação, o prefeito de Arapoti, Irani Barros, esteve presente ao lado do chefe da Divisão de Esportes, Carlos Riva Mazzetti. A etapa consagrou campeãs as equipes de Palmeira, no masculino, e Tibagi, no feminino. Ambas se destacaram ao longo da competição, demonstrando alto nível técnico e espírito esportivo.

O GranPrix AMCG de Vôlei é uma iniciativa que percorre diferentes cidades da região ao longo do ano, promovendo etapas classificatórias com objetivo de fortalecer o esporte amador e descobrir novos talentos. A realização da etapa em Arapoti contou com o apoio de diversas instituições locais e colaboradores, que contribuíram para a organização e logística do evento.

Com a conclusão da primeira etapa, as próximas cidades-sede já se preparam para dar continuidade ao circuito, que promete atrair ainda mais atletas e torcedores nas próximas fases. O evento consolidou Arapoti como referência no incentivo ao esporte regional e na promoção de atividades que fortalecem os laços entre os municípios da AMCG.