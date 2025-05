Salário alto pra concunhado e curso pra genro: Ednaldo privilegiou familiares na CBF

Com todos indícios levando para uma iminente queda, mais relatos sobre ações, no mínimo, questionáveis pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Além de promover aumentos salariais substanciais para seu concunhado, Ricardo Lima, vice-presidente eleito para o ciclo de 2026, o Portal LeoDias descobriu que Ednaldo também concedeu bolsa de 100% de um curso de R$ 75 mil da CBF Academy (entidade de ensino superior para profissionais do futebol no país) para seu genro Gabriel Mendonça Brandt.

A bolsa de 100% foge a normas internas da CBF, que, geralmente, concede o direito de dirigentes da entidade de oferecem bolsa de 50% a parentes e pessoas ligadas a eles. Um email ao qual Ednaldo concede o benefício ao marido de sua filha, Gabriela Mendonça Brandt, também revela a ligação entre o presidente da entidade e o IDP, empresa fundada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e gerida atualmente pelo filho Francisco Mendes. A empresa gerida pela família do ministro possui um contrato milionário com a entidade para gerir e operacionalizar a CBF Academy.

O curso ao qual o genro de Ednaldo Rodrigues foi “CBF Masters”, o mais completo dentre os oferecidos pela entidade. O curso tem duração de 16 meses e é pago através de 24 parcelas de R$ 3.125,00. O curso possui seis etapas em diferentes localidades: São Paulo; Miami (EUA); Madri (Espanha); Lisboa (Portugal); Zurique (Suíça) e Rio de Janeiro.

O “Masters” abrange todos os aspectos do futebol, desde questões de negócios do universo do futebol, gestão esportiva (oferecendo visitas as sedes de Real Madrid e Atlético de Madrid), marketing esportivo e direito desportivo. O curso é o mais caro e mais “completo” dentre os oferecidos na CBF Academy.

Concunhado de Ednaldo ficou milionário graças a aumentos na CBF

No último domingo (4/4), o Portal LeoDias revelou que Ricardo Lima, sucessor de Ednaldo Rodrigues na CBF, que também é casado com Taíse Galvão, irmã do presidente da CBF, também lucrou com a ascensão do parente ao poder. Fichas salariais apontam que o dirigente recebeu incríveis R$ 3,6 milhões da entidade entre 2021 e 2024, sem ter uma justificativa plausível para os aumentos.

O salto na remuneração de Ricardo Lima é observado em fevereiro do ano passado, quando o pagamento chegou a R$ 488 mil – quantia mais de duas vezes maior do que o salário de presidentes de outras federações, fixado em cerca de R$ 215 mil, segundo apuração da revista Piauí.

Em janeiro de 2024, Ednaldo Rodrigues retornou ao cargo de presidente da CBF, após um afastamento determinado judicialmente. Um ano depois, em março de 2025, Lima foi eleito vice-presidente, consolidando sua posição de destaque na entidade.

Essa não foi a primeira vez que os rendimentos de Ricardo Lima cresceram de forma expressiva em associação ao avanço de Ednaldo Rodrigues na presidência da entidade. Em 2021, ele iniciou o ano recebendo cerca de R$ 20 mil mensais. No entanto, a partir de julho daquele ano — quando Ednaldo assumiu como presidente interino — seus vencimentos aumentaram significativamente, chegando a R$ 215 mil em dezembro de 2021.

Família de Ednaldo “tomou conta” da Federação Baiana de Futebol (FBF)

Antes de ser eleito ao lado de Ednaldo Rodrigues, Ricardo Lima sucedeu o atual mandatário da CBF na Federação Baiana de Futebol (FBF). Lima é casado com Taíse Galvão, cunhada do presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, irmã da esposa do presidente, Rita Galvão.

A cunhada do dirigente também assumiu um cargo na FBF, graças a Ednaldo, como diretora técnica da entidade estadual. Lima ascendeu ao poder da federação em 2018, eleito por aclamação.

Câmeras escondidas no restaurante da CBF

Além dos salários fora do padrão, Ricardo Lima também esteve envolvido na polêmica instalação de câmeras de segurança escondidas no restaurante da sede da CBF, medida que teria como objetivo vigiar funcionários sem o conhecimento prévio destes.

Foi ele o responsável por aprovar o orçamento e instalação das câmeras escondidas em aparelhos falsos do sistema anti-incêndio no restaurante destinado a funcionários da CBF segundo trocas de mensagens obtidas peloPortal LeoDias.

Lima está entre os dirigentes cotados a serem chamados para uma CPI que está prester a ser instalada no Congresso Nacional para apurar polêmicas na gestão Ednaldo Rodrigues.

