Acidente de trânsito deixa homem ferido no centro de Wenceslau Braz

Na noite do último sábado (10), um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um motociclista ferido no centro de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi encaminhado imediatamente ao Hospital de Caridade São Sebastião.

De acordo com informações coletadas pela reportagem, o motociclista estava dirigindo em alta velocidade pela rua Presidente Getúlio Vargas quando, ao se aproximar do Auto Posto Avenida, na mesma rua, acabou colidindo com a lateral de um carro.

Segundo as informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motociclista foi encaminhado para o hospital do município e a motocicleta foi recolhida por pendências administrativas.