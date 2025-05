Ex-delegado de Jaguariaíva prende jovem que fazia apologia ao nazismo

O ex-delegado de Jaguariaíva e atual responsável pelo 2º Distrito Policial de Ponta Grossa, Derick Moura Jorge, comandou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um jovem de 21 anos suspeito de fazer apologia ao nazismo e planejar um possível atentado armado. A ação ocorreu na última quinta-feira (8), no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

A operação foi deflagrada após investigações que apontaram a possibilidade de um ataque semelhante aos atentados internacionais já registrados em escolas e outros locais públicos. Segundo o delegado Derick, o material encontrado com o suspeito indica clara veneração a símbolos e figuras do nazismo, além da admiração por autores de ataques em massa.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a polícia encontrou bandeiras com símbolos nazistas, desenhos e fotografias de Adolf Hitler, além de facas, armas de airsoft, coletes balísticos, munições e diversos equipamentos eletrônicos. Entre os objetos estava uma câmera que, segundo a investigação, poderia ser utilizada para transmitir o ataque ao vivo.

O jovem foi autuado por apologia ao nazismo, crime cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão, e por posse irregular de munição, com pena de até três anos de detenção. As investigações começaram a partir do monitoramento de redes sociais, onde o suspeito publicava mensagens de ódio, exaltava criminosos internacionais e se referia a eles como “santos”.

A investigação contou com o apoio do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) e de unidades de inteligência da Polícia Civil. Segundo o delegado, o suspeito afirmava estar em fase avançada de preparação para um ataque armado, o que reforçou a urgência da ação.

O preso foi encaminhado à cadeia pública de Ponta Grossa, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar se há outras pessoas envolvidas e qual o alcance real dos planos do jovem.