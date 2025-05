Operação policial termina com troca de tiros e homem morto no Norte Pioneiro

Uma operação policial deflagrada pela equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina teve trocas de tiros e um suspeito morto na manhã desta quinta-feira (08).

De acordo com as informações apuradas pelo portal Tá no Site, equipes da Polícia Civil deflagraram uma operação no bairro Aparecidinho I para dar cumprimento a uma mandado de busca e apreensão. Durante a ação, os policiais se depararam com um suspeito que teria reagido a abordagem policial e trocado tiros com os agentes sendo atingido.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local sendo confirmado que o homem identificado como “Belezinha” não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do IML (instituto Médico Legal) também foi acionada para recolher o corpo da vítima. Não houve registro de policiais feridos.

Até o momento, não foram divulgadas maiores informações se há mais suspeitos envolvidos na situação.