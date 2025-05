Polícia prende jovem que planejava possível atentado em massa nos Campos Gerais

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (8), um jovem de 21 anos suspeito de promover ideologia nazista e planejar um possível atentado em massa. A ação ocorreu no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados pelo 2º Distrito Policial.

Atentado em massa

Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais que indicam a apologia ao nazismo, incluindo bandeiras, desenhos, fotografias de Adolf Hitler, além de armas de airsoft, facas, coletes balísticos, munições e equipamentos eletrônicos. Segundo o delegado Derick de Moura Jorge, o material evidencia a veneração a figuras nazistas e a admiração por autores de atentados em massa.

O suspeito foi autuado por apologia ao nazismo, que prevê pena de até cinco anos de reclusão, e por posse irregular de munição, com pena de até três anos de detenção.

Postagens em redes sociais

As investigações começaram a partir de um trabalho conjunto entre o 2º Distrito Policial de Ponta Grossa, o Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) e unidades de inteligência da corporação. A apuração teve início após o monitoramento de postagens em redes sociais, onde o suspeito exaltava símbolos e discursos de ódio, classificava autores de atentados internacionais como “santos” e relatava estar em fase avançada de preparação para um ataque armado.

Transmissão do ataque

De acordo com os investigadores, o jovem possuía equipamentos semelhantes aos utilizados por terroristas internacionais, como uma câmera, supostamente adquirida para transmitir o ataque em tempo real.

O preso foi encaminhado à cadeia pública local e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil prossegue com as investigações para verificar o eventual envolvimento de outras pessoas e o alcance real dos planos do detido.

“O Departamento de Polícia Civil do Paraná reafirma seu compromisso com a segurança da população e destaca a importância da atuação preventiva e da inteligência policial para identificar ameaças e evitar tragédias”, disse Derick.