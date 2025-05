Deputada Leandre Dal Ponte realiza visita se reúne com lideranças em Wenceslau Braz

Na tarde desta quarta-feira (07), a Câmara de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, recebeu a Deputada Federal, e secretária de Estado da Mulher e Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte (PSD). A deputada, que foi convidada pela vereadora do município Aline Fernanda Nazareth, foi recepcionada com aplausos pelos moradores, autoridades locais e pelos vereadores da cidade que estiveram presentes no evento.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, a deputada contou que estava na cidade em nome do Governo do Estado para apresentar um pouco do trabalho realizado pela Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial e da Pessoa Idosa nos municípios paranaenses e com total apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Estou aqui em nome do Governo para poder compartilhar um pouco da nossa secretaria e dos trabalhos que realizamos no Estado. Um de nossos maiores comprometimentos está sendo com as pessoas idosas, criando projetos, idealizando novos meios de integrá-los à atualidade e fazendo a diferença na vida delas”, disse a deputada à reportagem.

Entre os projetos citados por Leandre durante a entrevista, está o Condomínio do Idoso, um programa habitacional que foi criado para dar moradias às pessoas idosas, demonstrando a valorização do Governo, através da Secretaria, com as pessoas de mais idade. “Além disso, hoje temos projetos que incluem as pessoas idosas em jogos adaptados, programas que garantem cursos universitários para eles, e isso é fruto do nosso trabalho”, enfatizou a deputada.

Estiveram presentes no evento o prefeito de Wenceslau Braz, Luiz Carlos Vidal, o Polaco, o Vice-Prefeito, Rick, o presidente da Câmara, vereador Alisson Viola, e os vereadores Jorginho Sabater, Josemar Jurini, Valdecy e Aline Nazareth.