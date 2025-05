Sengés moderniza iluminação pública com instalação de 740 luminárias de LED

A Prefeitura de Sengés realizou a substituição de 740 luminárias de vapor de sódio por lâmpadas de LED branco, em uma iniciativa que moderniza a iluminação pública do município. A ação integra o programa estadual “Asfalto Novo, Vida Nova”, que também contempla obras de pavimentação e infraestrutura urbana.

A modernização foi realizada em nove localidades: Sengés (sede), Ouro Verde, Reianópolis, São Domingos, Rio Claro, Palmeirinha de Cima, Limas, Caçador e Alves. As novas luminárias, com potência de 180W e 80W, oferecem maior eficiência energética, melhor visibilidade durante a noite e redução de custos com manutenção e consumo de energia elétrica.

Com a troca, quase 100% da rede de iluminação pública de Sengés agora conta com tecnologia LED. Restam apenas alguns pontos em áreas de difícil acesso na zona rural, que serão contemplados futuramente. O investimento na substituição foi de R$ 505 mil, contratados via processo licitatório.

As lâmpadas de LED possuem maior durabilidade e garantem uma iluminação mais clara e uniforme, promovendo mais segurança nas vias públicas e qualidade de vida para os moradores. O projeto é parte de um esforço para modernizar os serviços públicos e contribuir para o desenvolvimento sustentável do município.

Além da melhoria na iluminação, o programa “Asfalto Novo, Vida Nova” também está investindo em obras de pavimentação nos distritos de Ouro Verde e Reianópolis. No total, estão sendo aplicados R$ 4,2 milhões em pavimentação asfáltica, sendo R$ 4 milhões provenientes de repasses do Governo do Estado do Paraná e R$ 200 mil como contrapartida da Prefeitura de Sengés.

As obras têm como objetivo melhorar a infraestrutura urbana, facilitar a mobilidade e valorizar as regiões atendidas. A pavimentação inclui serviços de base, drenagem e sinalização viária, beneficiando diretamente os moradores e impulsionando o desenvolvimento local.

Com as melhorias em iluminação e pavimentação, Sengés avança na modernização da sua infraestrutura, com foco em eficiência, economia e mais qualidade nos serviços oferecidos à população.