Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná realiza visita técnica ao Fórum de Jaguariaíva

Nesta terça-feira (6), o corregedor-geral da Justiça do Estado do Paraná, desembargador Fernando Wolff Bodziak, esteve em Jaguariaíva cumprindo agenda de correição anual. A visita técnica ocorreu no Fórum da Comarca e contou com a participação de autoridades locais e representantes do Judiciário.

O vice-prefeito Reginaldo Cheirubim e o secretário de Governo, Homero Baitala de Oliveira, representaram a Administração Municipal. Em nome do prefeito José Sloboda, reafirmaram o compromisso da gestão em manter diálogo aberto com o Poder Judiciário e apoiar parcerias voltadas ao interesse público. Durante a reunião, foi abordado o pleito para a construção de um novo prédio para o Fórum, com a informação de que o município já disponibilizou um imóvel ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) para esse fim.

No Fórum, o desembargador e sua equipe foram recebidos pelos juízes Giovane Rymsza (Vara Cível), Amanda Cristina Lam Staczuk (Vara Criminal) e Nicolas Dorado de Oliveira (Juiz Substituto), além de servidores da unidade. Também participaram advogados que atuam na Comarca, incluindo Julian Dercil, representante da Seccional da OAB de Castro.

Durante a visita, Fernando Bodziak destacou que as correições têm como objetivo avaliar o andamento das atividades nas unidades judiciárias e promover melhorias na prestação dos serviços. O corregedor também ressaltou a importância de ouvir magistrados, representantes da sociedade civil e autoridades municipais, visando estreitar os laços entre o Judiciário e a população.

A agenda da Corregedoria Geral da Justiça incluiu ainda visitas à Cadeia Pública e à Casa Lar de Jaguariaíva, com o intuito de observar o funcionamento dos serviços oferecidos nesses locais.

Além de Jaguariaíva, a programação da correição desta semana contemplou os municípios de Sengés, Piraí do Sul e será encerrada na Comarca de Castro.

A visita técnica integra as ações periódicas da Corregedoria para acompanhar de forma presencial a estrutura e os serviços prestados nas comarcas do interior do estado.