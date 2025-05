Homem em bicicleta Monark é atropelado por carreta na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (06) deixou um homem ferido após ele ser atropelado por uma carreta enquanto atravessava a rodovia PR092 de bicicleta. A ocorrência foi registrada em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um homem de 32 anos que estava em uma bicicleta Monark e uma carreta conduzida por um homem de 50 anos. Conforme os relatos colhidos no local, o ciclista teria tentado atravessar a rodovia quando foi atingido pela carreta. A situação aconteceu próximo ao Aparecidinho III.

Com a violência do impacto, o homem que estava na bicicleta teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, a vítima teve fratura em uma das pernas e ferimentos no rosto. Já o caminhoneiro não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.