Norte Pioneiro soma mais de mil novas vagas de emprego geradas nos primeiros meses do ano

Mais de 300 municípios paranaenses registraram saldo positivo na geração de empregos no acumulado de 2025, entre janeiro e março. Ao todo, 320 das 399 cidades tiveram dados positivos ou estáveis na geração de empregos, 80,20% do Estado e, na região do Norte Pioneiro, o saldo positivo não poderia ser diferente. A região foi responsável por empregar mais de mil pessoas no primeiro trimestre, e apenas seis cidades ficaram com saldo negativo, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Neste primeiro trimestre do ano, o Norte Pioneiro apresentou resultados bastante positivos no que diz respeito à geração de empregos formais. Conforme apontam os dados do Caged, uma pequena porcentagem dos municípios da região apresentou saldos negativos na geração de empregos, e os saldos positivos quase chegam à marca das 1.300 pessoas empregadas formalmente. Esse resultado é reflexo da melhora na qualidade de vida e dignidade do trabalho, não apenas na região, mas em todo o Paraná.

Com a maior parte das cidades tendo saldo positivos ou estáveis nestes primeiros meses, o crescimento do mercado de trabalho da região teve um grande impulso. De acordo com os dados, o saldo positivo acumulado na região foi de 1.291 vagas, apenas no saldo final. Durante estes primeiros meses do ano, foram registradas 22.028 admissões e 20.737 desligamentos nas cidades, resultando no saldo positivo e expressivo da região.

Entre as cidades que mais se destacaram com altos números de admissões, estão Cornélio Procópio, Ibaiti e Siqueira Campos. Cornélio Procópio lidera os números de admissões na região, com 2.759 admissões. Portanto, apesar de ter um alto índice de moradores admitidos em serviços formais, o saldo da cidade se tornou negativo pela alta dos desligamentos, chegando a um resultado final de -266, sendo a cidade com o maior saldo negativo. No entanto, seu saldo não comprometeu o resultado final regional.

Por outro lado, a cidade de Siqueira Campos, que registrou 1.147 admissões neste período, se manteve firme no saldo positivo. Com apenas 1.010 desligamentos, o município finaliza os dados com um saldo positivo de 137 vagas geradas. Ibaiti seguiu o mesmo caminho de Siqueira Campos, gerando 91 vagas formais de trabalho, impulsionando o mercado de empregos da região. Em destaque ao saldo positivo, fica a cidade de Bandeirantes, com 137 empregos gerados.

Enquanto algumas cidades impulsionaram a economia regional com altos índices de empregabilidade, outras não tiveram resultados tão positivos. Além de Cornélio Procópio, que registrou a maior porcentagem dos saldos negativos, Guapirama, Japira, Santo Antônio da Platina e Tomazina também estão na lista das cidades que tiveram resultados negativos neste primeiro trimestre do ano. Portanto, a região em si não foi abalada, pois os números negativos não foram expressivos. Apesar de Cornélio Procópio apresentar um saldo de -266 empregos, a segunda cidade com maior número negativo foi Santo Antônio da Platina, com apenas 37 negativos.

Com isso, o cenário regional de empregos no Norte Pioneiro mostra a adaptação da economia local, que, embora com algumas oscilações, manteve um desempenho consistente ao longo do trimestre. A contínua geração de empregos formais reflete um ambiente de recuperação econômica, com investimentos em setores estratégicos como o comércio e os serviços.

Contudo, em todo o Estado, dentre as 320 cidades, 314, representando 78,70% do total, tiveram resultados positivos, outras seis, que representam 1,50%, ficaram estáveis e apenas 79, representando 19,80% das cidades, tiveram saldo negativo no acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, os índices são semelhantes: 299 municípios (74,94%) tiveram saldo positivo, e outros 100 (25,06%) negativos.