Jaguariaíva celebra Dia do Trabalhador com shows, diversão e corrida noturna

O município de Jaguariaíva promoveu uma grande celebração em homenagem ao Dia do Trabalhador, neste 1º de maio, no Parque Beira Rio. O evento, organizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), reuniu um grande público e ofereceu atividades gratuitas voltadas ao lazer, cultura e integração das famílias.

Durante todo o dia, foram distribuídos gratuitamente sorvete, pipoca e algodão doce, especialmente apreciados pelas crianças, que também aproveitaram brinquedos infláveis instalados pelo parque. Pela manhã, a recreação foi adaptada para crianças com autismo, garantindo inclusão e acessibilidade nas atividades.

No palco principal, a programação contou com apresentações da Escola Municipal de Música e, no fim da tarde, um show ao vivo da dupla sertaneja Marlon e Raphael, que animou o público presente. A festividade também incluiu sorteios de brindes, atraindo a participação de trabalhadores de diversos setores da cidade.

A praça de alimentação do evento foi composta por barracas de instituições locais, como o CASMI e a Paróquia do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, que ofereceram diversas opções de lanches. A participação das entidades reforçou o espírito comunitário da celebração.

Encerrando a programação, na Praça Getúlio Vargas, foi realizada a 1ª Corrida Noturna do Trabalhador, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), com apoio da empresa BrasPine. A corrida contou com a participação de mais de 350 atletas, entre homens e mulheres, vindos de várias cidades. Os inscritos receberam kits gratuitos e os vencedores foram premiados com até R$1 mil, além de medalhas e troféus.

O prefeito José Sloboda e o vice-prefeito Reginaldo Cheirubim acompanharam a programação e destacaram a importância da valorização dos trabalhadores no município.