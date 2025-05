Confira as vagas de emprego disponíveis em Jaguariaíva nesta terça-feira (06)

A Agência do Trabalhador de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, está com três vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (06). As vagas, distribuídas em diversas áreas de trabalho, possuem prazo curto para inscrição, se encerrando já na próxima quarta-feira (07).

As vagas são para Operador de Processos Florestais, Operador de Empilhadeira e de Auxiliar de Logística. Para todas as vagas estão disponíveis apenas uma vaga, e os requisitos exigem no mínimo o Ensino Médio Completo.

Para a vaga de Operador de Processos Florestais, além do Ensino Médio Completo, os requisitos exigem que os concorrentes residam em Jaguariaíva e possuam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria C ou acima. Além disso, os interessados devem ter disponibilidade de horário e também para viagens.

Já para concorrer à vaga de Operador de Empilhadeira, os requisitos contam com experiência na área e possuir certificado do curso na validade. Além disso, é exigido que os interessados tenham CNH na categoria B.

Na área da tecnologia, a vaga para Auxiliar de Logística exige, além do Ensino Médio Completo, que os interessados tenham conhecimento em pacote office e que também tenham disponibilidade de horário.

Para concorrer às vagas, os interessados têm até a próxima quarta-feira (07) para se inscrever. As inscrições devem ser realizadas na Agência do Trabalhador de Jaguariaíva, localizada na Avenida Paulo da Cruz Pimentel, n° 1181. Os interessados também podem entrar em contato com a Agência através do telefone (43) 3535-9362.