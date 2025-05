Governo anuncia novas vagas do programa “Mais Médicos” para Jaguariaíva

Na última segunda-feira (05), a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa), anunciou que o Paraná foi contemplado com mais 158 vagas de reposição do novo ciclo do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). As vagas serão distribuídas em mais de mil municípios brasileiros, sendo deles, 100 municípios paranaenses. Entre eles, está o município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, que também receberá novas vagas.

De acordo com o anúncio emitido pela Sesa, o município de Jaguariaíva receberá duas vagas, sendo uma para ampla concorrência entre os candidatos e outra para cota racial/ética. Segundo as informações, o município receberá uma das maiores quantidades de vagas da região, tendo em vista que a maioria das cidades receberá apenas uma vaga.

Ao todo, o programa está disponibilizando 3.174 vagas em todo o país, distribuídas entre 1.621 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Regionalizando para o Paraná, 58 vagas estão liberadas para escolha dos médicos em 106 municípios, sendo que boa parte será destinada aos Campos Gerais, que receberá 22 vagas em 11 municípios.

As cidades da região que vão receber as novas vagas são Ponta Grossa, que terá quatro vagas, São Mateus do Sul, com três e Curiúva, Irati, Ivaí, Ortigueira, São João do Triunfo, Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba e Tibagi, com apenas uma vaga cada.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a chegada de novos profissionais vai fortalecer ainda mais o trabalho das equipes de Saúde da Família nos municípios paranaenses. "O Mais Médicos tem sido um programa essencial para garantir atendimento nas localidades mais distantes ou de difícil provimento. Essas 158 vagas representam um avanço significativo para a Estratégia de Saúde da Família e qualificação do cuidado prestado à nossa população”, afirmou o secretário.