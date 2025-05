Estado transferiu mais de R$ 210 milhões para o Norte Pioneiro no primeiro quadrimestre de 2025

O Governo do Paraná segue realizando investimentos e destinando repasses para todas as cidades. De acordo com um balanço divulgado nesta segunda-feira (05), o Governo, por meio da Secretaria da Fazenda, transferiu R$ 6,1 bilhões aos municípios entre janeiro e abril de 2025. Deste montante, mais de R$ 200 milhões foram transferidos para as cidades da região do Norte Pioneiro, provenientes de transferências constitucionais e fazem parte das receitas públicas correntes.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, a transferência deste ano para todos os municípios paranaenses representa um aumento de 8,89%, tendo em vista que nos primeiros quatro meses de 2024, os repasses do Governo totalizaram R$ 5,611 bilhões. Com isso, 2025 começa seus primeiros quatro meses com cerca de R$ 500 milhões de transferências a mais do que no período anterior.

Um dos principais fatores para esse crescimento foi o pagamento das quatro parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que teve um aumento de 7% em relação ao ano anterior, passando de R$ 2,389 bilhões para R$ 2,560 bilhões.

Somente no mês de abril, o Paraná repassou mais de R$ 1,348 bilhão às prefeituras. A maior parte desse valor veio do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com R$ 946 milhões, principal fonte de receita estadual, correspondendo a cerca de 25% da arrecadação. O IPVA contribuiu com R$ 388,9 milhões, o Fundo de Exportação com R$ 12,3 milhões, e os royalties do petróleo com R$ 804,4 mil.

Os recursos são provenientes de transferências constitucionais e fazem parte das receitas públicas correntes, e podem ser aplicados pelos municípios em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública e transporte. Nas cidades do Norte Pioneiro, as transferências do Governo alcançaram um total de R$ 211.858.732,14, de acordo com as informações do Portal da Transparência do Governo Estadual.

Veja quanto cada cidade recebeu

Na região, apenas sete municípios receberam mais de R$ 10 milhões em transferências neste período. Jacarezinho lidera os números, recebendo R$ 18.574.232,41, seguida por Cornélio Procópio, que recebeu R$ 17.858.644,82. Santo Antônio da Platina recebeu R$ 17.858.644,82, enquanto Ibaiti recebeu 11.279.019,23. Ainda na lista das cidades que receberam as maiores transferências, aparecem Bandeirantes, com R$ 10.607.494,27, Cambará, com R$ 10.400.817,38, e Siqueira Campos, com R$ 10.049.682,21.

Enquanto isso, outros nove municípios receberam entre R$ 5 e R$ 10 milhões. Nesta separação, Joaquim Távora lidera, com R$ 8.501.089,43 transferidos pelo Governo. Na sequência, aparecem Andirá, com R$ 8.248.866,09, Wenceslau Braz, com R$ 7.907.703,86, Carlópolis, com R$ 6.889.106,55, Assaí, com R$ 6.884.591,82, e Ribeirão Claro, com R$ 6.347.565,71.

Ainda nesta separação, aparecem as cidades de Congonhinhas, com R$ 5.283.017,42, São Jerônimo da Serra, com R$ 5.185.631,86, Curiúva, com R$ 5.049.430,06, Tomazina, com R$ 4.882.878,98, Ribeirão do Pinhal, com R$ 4.347.281,72, São Sebastião da Amoreira, com R$ 4.205.716,18 e Nova Fátima, com R$ 4.109.872,42.

Com menos de R$ 3 milhões, estão as cidades de Pinhalão, com R$ 2.960.925,66, Abatiá, com R$ 2.919.406,97, Itambaracá, com R$ 2.875.637,20, Japira, com R$ 2.679.790,12, e Barra do Jacaré, com R$ 2.346.232,41. Também estão nesta faixa Figueira, com R$ 2.336.626,59, Jaboti, com R$ 2.109.420,30, Conselheiro Mairinck, com R$ 1.980.314,73, Salto do Itararé, com R$ 1.887.277,66 e Jundiaí do Sul, que recebeu R$ 1.809.492,91.