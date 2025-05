Secretária de Saúde de Arapoti recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Paraná

A secretária municipal de Saúde de Arapoti, Andrea Silva, foi homenageada nesta semana durante a 30ª edição do evento “Personalidades Empreendedoras do Paraná”, promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em parceria com a Frente Parlamentar do Trabalho (Fotrapar) e a Central Força Trabalhista do Brasil. A solenidade aconteceu em Curitiba e teve como objetivo reconhecer o trabalho de destaque de líderes paranaenses em diversas áreas, em alusão ao Dia do Trabalhador.

Andrea Silva recebeu a honraria pelo desempenho e pela atuação à frente da Secretaria de Saúde do município. A gestão da pasta tem sido marcada por iniciativas voltadas à ampliação do acesso aos serviços de saúde, fortalecimento da atenção básica, melhorias na infraestrutura das unidades e busca por recursos junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal. A homenagem representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido no setor, especialmente no período pós-pandemia, que exigiu ações integradas e investimentos contínuos para garantir a qualidade no atendimento à população.

O prefeito Irani Barros e o vice-prefeito Potinho estiveram presentes na cerimônia e destacaram a importância da premiação para Arapoti. Segundo o prefeito, a homenagem reforça o comprometimento da equipe municipal com a eficiência da gestão pública e valoriza os esforços voltados à melhoria da saúde local. Ele também ressaltou que a premiação contribui para dar visibilidade às ações positivas desenvolvidas pelo município e fortalece a imagem de Arapoti no cenário estadual.

A entrega da comenda aconteceu durante sessão solene na Alep, com a participação de parlamentares, autoridades políticas, representantes de instituições e demais homenageados. O evento contou com a presença de lideranças de diferentes regiões do Paraná, reconhecendo profissionais que têm contribuído de forma significativa para o desenvolvimento social e econômico do estado.