Caminhão sai da pista e motorista fica em estado grave na PR092

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão deixou um motorista gravemente ferido na rodovia PR-092 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Arapoti. A situação aconteceu na manhã desta segunda-feira (05).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um caminhão VW 24.250 carregado com lâminas de granito quando, na altura do km 213, o condutor do caminhão perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e caiu em uma vala as margens da pista.

Com a violência do impacto, a carga de granito ficou destruída e a cabine do caminhão danificada fazendo com que o motorista sofresse ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Arapoti para receber atendimento médico.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.