Acidente com três caminhões deixa motorista ferido na PR092

Um acidente de trânsito envolvendo três caminhões registrado na tarde do domingo (04) deixou um caminhoneiro ferido na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h00 e envolveu um Mercedes Benz Axor, um Iveco e uma Scania. Conforme os dados colhidos pelos policiais, o Iveco e o Mercedes seguiam no sentido Jaguariaíva a Arapoti quando se envolveram em uma colisão lateral, sendo que o Iveco acabou atingindo também o Scania que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, um jovem de 22 anos que conduzia o Iveco teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária que administra o trecho e encaminhado ao hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico. Já os outros dois motoristas, de 47 e 64 anos, não tiveram ferimentos.

Diante da situação, dois caminhões foram liberados, sendo que o Iveco permaneceu no local sendo removido pela equipe da concessionária. A PRE orientou o trânsito e tomou as providências cabíveis ao caso.