Idoso fica mais de três horas desaparecido e é encontrado em plantação no Norte Pioneiro

A manhã do último domingo (04) foi marcada pelo desespero e tensão em Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro. Por volta das 11h00, um idoso de 72 anos de idade desapareceu, e sua família não tinha notícias dele, até que, no período da tarde, foi encontrado em uma área de mata do município em uma ação que envolveu bombeiros e policiais militares.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o idoso, que possui dificuldades de locomoção, além de sofrer com problemas de saúde mental, havia saído pela manhã de sua residência e não retornou. Com isso, os familiares do idoso, junto com alguns moradores, iniciaram as buscas por ele, sendo acionadas as forças de segurança para auxiliar na procura.

A busca, que envolveu a Patrulha Rural e o Corpo de Bombeiros, precisou de auxílio de um drone para encontrar o idoso e, cerca de três horas depois do seu desaparecimento, o idoso foi encontrado deitado em meio a uma plantação de capim, consciente, sem ferimentos aparentes, mas bastante desidratado.

Devido à dificuldade de acesso ao local, foi necessária a remoção pela viatura da Patrulha Rural, que transportou o resgatado até sua residência, onde a equipe dos Bombeiros Militares realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi transferido a uma ambulância municipal e encaminhado ao hospital para avaliação médica.