Paraná assina acordos com região italiana da Emilia-Romagna

O vice-governador Darci Piana participou nesta segunda-feira (5) da assinatura de três acordos de intenção com representantes da região italiana da Emilia-Romagna, em solenidade realizada no Palácio Iguaçu. O objetivo é estreitar os laços e promover intercâmbios para a troca de conhecimentos nas áreas de agricultura, tecnologia, inovação e, especialmente, cooperativismo. A comitiva do país europeu vai percorrer o Paraná até o próximo dia 9, visitando cidades e cooperativas.

“A Emília-Romagna é uma região pequena em relação ao Paraná, mas grande naquilo que faz, que é produzir. E, principalmente, em inovação. Essa inovação virá junto com essas parcerias e vai beneficiar não só o Paraná como a Itália também, porque esse benefício é duplo. Sai daqui para lá aquilo que nós sabemos e de lá para cá o que nós precisamos”, comentou Darci Piana, que vê a iniciativa como uma reaproximação com uma região que historicamente tem boas relações com o Paraná.

Foram assinados no encontro três acordos entre a Fundação Araucária, organizadora da visita internacional, e entidades italianas. Um deles é com a ART-ER (Attrattivitá Ricerca Territorio), sociedade consorcial da Emilia-Romagna criada com o intuito de promover o crescimento sustentável daquela região por meio do desenvolvimento da inovação e do conhecimento, da atratividade e da internacionalização do território.

Outros dois são da área da educação. O primeiro, entre a Fundação Araucária e a Universidade de Ferrara, que vai ampliar o programa Ganhando o Mundo da Ciência, cujo objetivo é fortalecer a produção científica por meio de mobilidade acadêmica internacional. O segundo acordo envolve também a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e visa a criação de um curso de Doutorado em Cooperativismo.

“Assinamos aqui um conjunto de parcerias, são protocolos de intenção, mas que já são acordos de cooperação, prevendo a participação da região da Emilia-Romagna, particularmente a Universidade de Ferrara, no nosso programa Ganhando o Mundo da Ciência. Eles se disponibilizaram a recepcionar estudantes paranaenses para esse processo que a gente tem de internacionalização cada vez maior do sistema estadual de ciência e tecnologia em ensino superior”, explicou o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

“Além disso, a região da Emilia-Romagna e o Paraná têm muitas similaridades em uma série de atividades econômicas e em áreas de interesse em ciência e tecnologia. Então, foi assinado um protocolo de intenções para cooperação em pesquisa, cooperação acadêmica, de acordo com as áreas prioritárias estabelecidas pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia, mas sobretudo com o tema da agricultura e do cooperativismo”, acrescentou Bona. Ele destacou ainda a parceria com a PUCPR para a oferta do curso de Doutorado em Cooperativismo que, segundo ele, seria o primeiro do tipo no Brasil.

O presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhafting, destacou que o sistema de cooperativas daquela região é o mais antigo da Itália, datado de 1850, o que representa um grande potencial de conhecimento para ser explorado pelas instituições paranaenses. “Eles já fazem isso há muito tempo. Inclusive, a Emilia-Romagna está muito industrializada, agroindustrializada, com cada vez mais valor agregado aos produtos do agro, que é o que o Paraná está fazendo”, falou. “Nós somos um estado bioeconômico, nossa base é agrogenômica, agroindústria, tecnologia de saúde, genômica da saúde. E nós temos que fortalecer cada vez mais”, concluiu.

Além dos acordos em si, a aproximação com a região italiana, por intermédio da ART-ER, é encarada também como uma oportunidade de abrir novas parcerias e trocas de conhecimento em diversas áreas no futuro. É o que aponta o presidente da InvestParaná, José Eduardo Bekin, ao falar aos convidados do Velho Mundo. “O Paraná está de portas abertas. Amadurecemos muito em relações internacionais desde 2019. Nós queremos aprender e trabalhar com vocês não só na área da inovação, mas principalmente aprender a questão da atratividade de empresas e do turismo”, indicou.

Durante a solenidade, o diretor-geral da ART-ER, Roberto Righetti, reforçou que a região é a única da Itália considerada na Europa como de “forte inovação”. Apresentou também alguns pontos considerados desafios para eles, como o envelhecimento da população, a transição digital e a sustentabilidade, principalmente ligada à agricultura. E a intenção é buscar as soluções por meio de parcerias com outros países.

“Viemos aqui para colaborar, contar o que estamos fazendo, mas, principalmente, para aprender. Acreditamos que, com o que vimos aqui, haverá muitas ideias positivas, muitas sensibilidades com as quais podemos dialogar”, comentou Righetti. “É isso que buscamos obsessivamente: entrar em contato com outras realidades. Podemos competir, podemos colaborar”, finalizou.

Depois de cumprirem as agendas em Curitiba, os emissários da região do Norte da Itália vão passar durante a semana pelas cidades de Foz do Iguaçu, Medianeira, Toledo, Cascavel, Castro, Carambeí e Assis Chateaubriand.

Participaram da cerimônia também a cônsul-geral da Itália, Eugenia Berti; o secretário de Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes; o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), Natalino Avance de Souza; o assessor internacional da ART-ER, Enrico Saltarelli; o presidente nacional da Confcooperative e vice-presidente da Confcooperative da Emilia Romagna, Roberto Savini; o diretor de relações internacionais da PUCPR, Marcelo Távora Mira; e os representantes da Universidade de Ferrara, Monia Castellini, Matteo D’Alfonso e Alessia Benizzi.