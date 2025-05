Caminhonete capota e duas pessoas ficam feridas

Um acidente de trânsito do tipo capotamento deixou duas pessoas feridas na rodovia PR272 no trecho que liga os municípios de Ibaiti a Figueira, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada no fim da tarde desta sexta-feira (02).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h30 e envolveu uma pick-up Fiat Strada com placas de Londrina. Conforme os dados colhidos no local, o veículo seguia no sentido Ibaiti a Figueira quando, na altura do km 97, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o utilitário.

No automóvel estavam duas pessoas, sendo o motorista, um homem de 32 anos, e um jovem de 19 anos como passageiro. Os dois tiveram ferimentos sendo socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao acidente.