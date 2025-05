Estudante de Jaguariaiva vence prova de três mil metros e é campeão dos Jogos Escolares

Neste sábado (03), teve início a primeira fase da etapa regional dos Jogos Escolares do Paraná. Reunindo milhares de estudantes de todo o Estado, a fase da competição está sendo realizada em 15 cidades paranaenses e, em Sengés, a reportagem da Folha já apurou alguns medalhistas e vencedores em algumas modalidades. Entre os primeiros medalhistas na cidade, está um estudante do Instituto Federal do Paraná, de Jaguariaiva, nos Campos Gerais, que se destacou após vencer a corrida de três mil metros no atletismo.

Richard Cauê Sampietro de Oliveira, de 17 anos de idade é o novo campeão de atletismo da fase regional dos JEPS, terminando os três mil metros rasos em menos de 13 minutos, e o que mais impressiona na conquista do jovem, é ser sua primeira participação na competição, competindo na modalidade individual. "Está é a primeira vez em que disputo na fase regional, mas eu treinei bastante e me dediquei para conquistar esse resultado, que para mim é muito importante", disse Richard à reportagem da Folha.

Além de ser campeão nos três mil metros, Richard também ficou no pódio dos 200 metros. Foto: Divulgação

Além de conquistar a medalha de ouro nos três mil metros rasos do atletismo, Richard também se destacou na prova de 200 metros, ficando entre os três melhores da categoria. "Além da medalha de ouro, que me consagrou campeão dos três mil metros, eu também consegui ficar entre os melhores dos 200 metros, conquistando o terceiro lugar", disse o jovem. Segundo ele, a vitória nos 200 metros só não veio por uma falta de atenção ao ler o regulamento da disputa, o que custou o primeiro lugar para ele.

"A diferença entre mim e os outros competidores foi pouquíssima, mas por eu não ter lido direito os critérios, acabei achando que era por tempo e não por performance", lamentou o jovem.

Portanto, a falta de uma medalha não abalou Richard, que conquistou o ouro na maior corrida. Para ele, o resultado é fruto de seu esforço e dedicação durante os treinos que, aliás, foram realizados por conta própria em sua maioria.

"Embora eu não tenha conseguido a medalha na outra categoria, me sinto bem com o resultado, pois me dediquei muito e sei que a medalha de ouro veio por conta do meu esforço", enfatizou Richard.

Os treinos, intensivos e constantes, foram feitos no Parque Beira Rio, que garantiram uma preparação digna da medalha de ouro. "Correr faz parte da minha rotina. Todos os dias me esforcei bastante nos treinos e, apesar de ter treinado a maior parte do tempo sozinho e por conta, consegui chegar até aqui", contou.

O foco agora é a etapa macroregional, que deve acontecer por volta de julho deste ano. "Agora é focar na macro. Tenho certeza que vai ser bem mais difícil, mas vou ter tempo para treinar mais, e desta vez vou me certificar de ler tudo certinho", ironizou.