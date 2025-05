Entenda o que significa 0,00 no bafômetro e quais os limites legais de álcool no trânsito

O trágico acidente ocorrido na madrugada deste sábado (3), na PR-092, em Wenceslau Braz, que resultou na morte de um pedestre de 27 anos, chama a atenção também para a importância da responsabilidade ao volante — especialmente quanto ao consumo de álcool por parte dos condutores.

No caso em questão, o motorista da caminhonete envolvida no atropelamento, um homem de 53 anos, permaneceu no local após o acidente e realizou o teste do etilômetro (bafômetro), que apontou resultado de 0,00 mg/L de álcool por litro de ar expelido. Isso indica ausência total de álcool no organismo, demonstrando que o condutor estava completamente sóbrio no momento da ocorrência.

Mas afinal, o que esse número representa e quais são os limites legais?

Resultado de 0,00 mg/L

Significa que nenhuma quantidade de álcool foi detectada no organismo do motorista. É o ideal e evidencia plena responsabilidade no trânsito.

Tolerância legal no Brasil

Até 0,04 mg/L, o resultado é considerado dentro da margem de tolerância técnica e não gera punição, pois pode haver interferência de resíduos como enxaguantes bucais.

A partir de 0,05 mg/L, o condutor comete infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses e 7 pontos na carteira.

Com 0,34 mg/L ou mais, a infração se agrava e configura crime de trânsito, com possibilidade de detenção de seis meses a três anos, além das penalidades administrativas.

A aplicação correta do teste e a análise do resultado são etapas fundamentais na apuração de acidentes de trânsito. Ainda que o motorista da caminhonete esteja fora de suspeitas quanto ao consumo de álcool, as autoridades seguem investigando a dinâmica do atropelamento para esclarecer completamente as causas do fato.