Atropelamento na PR 92 em Wenceslau Braz mata homem de 27 anos

Um homem de 27 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete na PR-092, em Wenceslau Braz, durante a madrugada deste sábado (3). O acidente aconteceu no quilômetro 243 + 150 metros da rodovia, por volta das 5h da manhã, mobilizando equipes de socorro e autoridades até às 7h30.

A vítima, identificada como V. M. C., não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trecho da via onde o atropelamento ocorreu é de pista simples, e o veículo envolvido foi uma Mitsubishi L200 Triton com placas de Curitiba.

O condutor do veículo, um homem de 53 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local após o acidente. Ele se submeteu ao teste do etilômetro (bafômetro), cujo resultado foi de 0,00 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (mg/L), indicando que não havia qualquer presença de álcool no organismo do motorista no momento da abordagem.

Pela legislação brasileira, o limite máximo permitido para motoristas é de 0,04 mg/L, pois valores inferiores a 0,05 mg/L são tolerados para evitar punições administrativas, considerando possíveis interferências residuais como uso de enxaguantes bucais. A partir de 0,05 mg/L, o condutor pode ser autuado por infração gravíssima, com multa e suspensão da CNH. Já a partir de 0,34 mg/L, além da infração administrativa, configura-se crime de trânsito, com possibilidade de detenção.

De acordo com informações da equipe que atendeu a ocorrência e com base no relato do motorista, a caminhonete trafegava no sentido Calógeras – Wenceslau Braz no momento do impacto.

As condições climáticas no horário do acidente eram boas, o que descarta inicialmente o mau tempo como fator contribuinte. As causas do atropelamento serão investigadas pelas autoridades competentes, que seguem apurando os detalhes para esclarecer a dinâmica do ocorrido.