Do sonho à realidade: Ponte de Guaratuba alcança 50% de conclusão

Em ritmo acelerado, a construção da Ponte de Guaratuba chegou à metade da execução. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve no canteiro de obras, nesta quinta-feira (1), para acompanhar a evolução da obra. A estrutura é uma das maiores intervenções em execução no Paraná, com investimentos de R$ 386,9 milhões do Governo do Estado.

Durante a visita do governador, a obra também recebeu uma benção do padre Reginaldo Manzotti. A ponte é aguardada há décadas por moradores do Litoral e turistas. A previsão é que a obra esteja concluída em abril de 2026.

“Hoje chegamos à metade da obra, um marco importante para uma das obras mais importantes em execução no Estado. Há 40 anos, a população aguardava por esta ponte e, depois de muito trabalho, estamos agora em uma contagem regressiva. Enfrentamos muitos desafios, fizemos muitos estudos e agora o povo paranaense tem a confiança de que ela vai ser entregue até o começo de 2026”, afirmou o governador.

MODERNIDADE - Quando concluída, a Ponte de Guaratuba será uma estrutura moderna e completa, projetada para atender às necessidades da população e do turismo na região. “Estamos dentro do prazo estipulado. Isso acontece porque fizemos um projeto muito sólido e porque temos quase 700 trabalhadores aqui se esforçando diariamente para entregar este sonho de todos os paranaenses, especialmente daqueles do nosso Litoral”, disse Ratinho Junior.

Assim que for finalizada, a ponte terá quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas de concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo.

"Esta será a última temporada do ferry-boat. Por muitos anos ele deu a contribuição dele, foi importante para o Litoral, mas a partir de abril teremos uma ponte pronta e moderna para servir os municípios de Guaratuba e Matinhos", disse o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Obras como essa têm qualificado a infraestrutura paranaense como referência nacional, com obras históricas sendo viabilizadas. "Por onde eu vou pelo Brasil, as pessoas têm uma boa referência do Paraná. Isso dá muito orgulho a todos nós e é uma honra poder abençoar todos os trabalhadores que estão construindo este sonho aqui", disse o padre Reginaldo Manzotti.

OBRA – Com o avanço das obras, já é possível visualizar boa parte do traçado da ponte, que terá 1.244 metros de extensão. Ao todo, já foram utilizadas mais de 2 mil toneladas de aço e 14 mil metros cúbicos de concreto, mobilizando mais de 600 trabalhadores.

No trecho estaiado, a parte mais complexa e imponente da obra, os trabalhos já mostram resultados expressivos. As torres principais, que darão sustentação aos cabos de aço da ponte, estão com suas fundações e pilares concluídos. Agora, as equipes concentram esforços na construção da chamada aduela de partida, uma estrutura que funciona como ponto inicial para a construção do tabuleiro da ponte.

"Estamos concluindo os mastros centrais da ponte e a parte estaiada começará a ganhar forma. Esta é uma solução de engenharia complexa, mas que é fundamental para garantir a navegação da região", explicou o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), Fernando Furiatti.

Das 64 estacas previstas para toda a ponte, 47 já foram concluídas (73% do total), sendo 16 no trecho estaiado e 31 no trecho pré-moldado. As estacas funcionam como as raízes da ponte, garantindo sua sustentação no fundo da baía. Na parte da ponte chamada de mesoestrutura, 10 travessas já foram finalizadas, de um total de 22. Já na superestrutura, 81 vigas longarinas já foram fabricadas e 62 delas já instaladas na ponte.

O tabuleiro da ponte também avança rapidamente. Já foram concretadas seis lajes (30% do total previsto para o trecho pré-moldado), que formarão o piso por onde os veículos transitarão.

Os acessos à ponte em ambos os lados da baía também recebem atenção especial. Em Guaratuba, estão sendo executados trabalhos de contenção, com técnicas avançadas como solo grampeado, estacas-raiz e tirantes. Já em Matinhos, foi finalizado o desvio provisório que coincidirá com o futuro acesso a Cabaraquara, além da continuidade dos serviços de terraplenagem e drenagem.

IMPACTO - A nova ponte está destravando o desenvolvimento do Litoral do Estado, com uma infraestrutura moderna, com geração de empregos e valorização dos imóveis da região. "Nós estamos em 50% da ponte e já vemos o quanto isso tem mudado a cidade, nos deixando muito felizes. O impacto local quando ela estiver pronta será gigantesco, trazendo muito desenvolvimento para toda a região", disse o prefeito de Guaratuba, Maurício Lense.

Ao ser finalizada, a ponte vai reduzir sensivelmente o tempo de transporte entre Matinhos e Guaratuba. Hoje a travessia pode durar até duas horas, dependendo do movimento de veículos. Com a obra completa, a passagem de um município para o outro durará poucos minutos.

"Muitas batalhas foram vencidas para esta obra finalmente sair do papel. Quem agradece é o povo do Litoral, que terá a vida transformada com esta ponte", disse o prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora.

PONTE DE GUARATUBA – A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). A construção da Ponte de Guaratuba pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento. Basta acessar a página www.pontedeguaratuba.pr.gov.br.

HOMENAGENS - Durante o evento de vistoria, o governador Ratinho Junior foi homenageado ao receber o titulo de Cidadão Honorário do município de Guaratuba, conferido pela Câmara Municipal.

Um dos funcionários da obra, Orres Vicente da Silva, foi homenageado em nome de todos os trabalhadores do canteiro de obras que estão trabalhando na construção da ponte, por conta do Dia do Trabalho.

PRESENÇAS - Também estiveram presentes na visita à obra o vice-governador Darci Piana; os secretários Norberto Ortigara (Fazenda); Hudson Teixeira (Segurança Pública); Guto Silva (Cidades); Rafael Greca (Desenvolvimento Sustentável); Cleber Mata (Comunicação); Luizão Goulart (Administração e Previdência); o diretor-presidente do IAT, Everton Souza; o diretor-presidente do Detran, Adriano Furtado; o deputado federal Geraldo Mendes; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Alexandre Curi; os deputados estaduais Anibelli Neto, Marcia Huçulak, Denian Couto e Nelson Justus; e demais autoridades.