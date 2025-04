Jaguariaíva realiza encontro da Educação para reverter índices de baixo desempenho escolar

A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva realizou nesta quarta-feira (30) um encontro dedicado ao Estudo e Planejamento Educacional, com o objetivo de discutir soluções para os principais desafios enfrentados nas salas de aula. Professores estiveram reunidos em suas respectivas instituições para participar do Conselho de Classe, analisando os dados do primeiro trimestre letivo e elaborando estratégias a serem aplicadas já no segundo trimestre. A iniciativa foi coordenada pela Superintendência da Educação e envolveu toda a comunidade escolar.

Durante o encontro, os educadores concentraram-se na análise das avaliações aplicadas aos alunos, buscando identificar lacunas de aprendizagem e propor intervenções pedagógicas mais eficazes. Os dados apontam que Jaguariaíva está entre os 137 municípios paranaenses que se encontram em ponto de atenção no que se refere à fluência leitora, indicador que mede a capacidade de leitura dos estudantes. A classificação significa que muitos alunos ainda são considerados pré-leitores ou estão nos níveis iniciais da leitura.

A análise detalhada das avaliações teve papel central no planejamento, com foco em aspectos como compreensão de texto, escrita, desempenho em matemática e desenvolvimento das competências esperadas para cada fase da educação básica. A proposta é construir ações direcionadas que atendam às necessidades de aprendizagem de cada turma, promovendo o avanço pedagógico e a redução dos índices de defasagem.

O Conselho de Classe também serviu como espaço de troca entre os professores, que compartilharam experiências e discutiram práticas pedagógicas bem-sucedidas. As propostas geradas durante o encontro foram consolidadas e encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação, que fará o acompanhamento e a execução das ações ao longo dos próximos meses.

A realização do encontro reforça o compromisso da rede municipal com a melhoria dos indicadores educacionais e o enfrentamento dos desafios do ensino público. As decisões tomadas em conjunto com os educadores buscam garantir um ambiente de aprendizagem mais eficiente, com foco na alfabetização e no desenvolvimento integral dos estudantes.